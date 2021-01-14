Пенсионный фонд в Карелии ввел новый телефонный номер для бесплатных консультаций

Жители Карелии могут получить консультацию специалистов Пенсионного фонда еще по одному номеру горячей линии.

Проконсультироваться в Пенсионного фонда в Карелии теперь можно по бесплатному телефонному номеру: 8-800-600-02-94 ежедневно в рабочие дни с 08.45 до 17.00, сообщили в фонде.

Прежний номер горячей линии, по которой предоставлялись консультации жителям Петрозаводска, 79-55-55 пока продолжит функционировать. Территориальные органы ПФР в районах Карелии также продолжат консультировать граждан по телефонным номерам, указанным на сайте ПФР в разделе "Информация для жителей региона".