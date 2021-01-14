Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГИБДД Петрозаводска ищет родных и знакомых пешехода, которого сбил экскаватор 4
Сегодня 10:30
Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии 2
Сегодня 14:53
В Карелии житель Питкяранты, где из-за морозов произошла авария на водопроводе, умер на роднике (ФОТО) 17
Сегодня 12:50
ФСИН намерена задержать Навального 13
14.01.2021 19:40
"Птицы покрылись сосульками": жители Петрозаводска собираются спасать уток от смерти на морозе 13
Сегодня 08:05

Пенсионный фонд в Карелии ввел новый телефонный номер для бесплатных консультаций

Новости. Общество
18:40, 15 Января 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Жители Карелии могут получить консультацию специалистов Пенсионного фонда еще по одному номеру горячей линии.

Проконсультироваться в Пенсионного фонда в Карелии теперь можно по бесплатному телефонному номеру: 8-800-600-02-94 ежедневно в рабочие дни с 08.45 до 17.00, сообщили в фонде.

Прежний номер горячей линии, по которой предоставлялись консультации жителям Петрозаводска, 79-55-55 пока продолжит функционировать. Территориальные органы ПФР в районах Карелии также продолжат консультировать граждан по телефонным номерам, указанным на сайте ПФР в разделе "Информация для жителей региона".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»