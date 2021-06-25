Пенсионный фонд в Карелии разъяснил, когда индексируют пенсии работающим пенсионерам

Региональное отделение Пенсионного фонда РФ в Карелии подготовило разъяснения о сроках индексации пенсий тем пенсионерам, которые продолжают работать, но планируют уволиться.

Как пояснили в пресс-службе отделения, такие вопросы поступают от жителей республики.

Согласно действующему законодательству, работающие пенсионеры не имеют права на индексацию пенсий, но после увольнения им гарантировано повышение размера выплат.

«В случае увольнения увеличение пенсии происходит не сразу, а по истечении 3 месяцев, не считая месяца увольнения… К примеру, если пенсионер уволился в июне, то новый размер пенсии Вы получите в октябре с доплатой в разнице за прошлое время (за предыдущие три месяца)», — пояснили в ОПФР по РК.

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