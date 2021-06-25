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Пенсионный фонд в Карелии разъяснил, когда индексируют пенсии работающим пенсионерам

Новости. Общество
15:27, 25 Июня 2021
фото: © ТАСС / Александр Некрасов

Региональное отделение Пенсионного фонда РФ в Карелии подготовило разъяснения о сроках индексации пенсий тем пенсионерам, которые продолжают работать, но планируют уволиться.

Как пояснили в пресс-службе отделения, такие вопросы поступают от жителей республики.

Согласно действующему законодательству, работающие пенсионеры не имеют права на индексацию пенсий, но после увольнения им гарантировано повышение размера выплат.

«В случае увольнения увеличение пенсии происходит не сразу, а по истечении 3 месяцев, не считая месяца увольнения… К примеру, если пенсионер уволился в июне, то новый размер пенсии Вы получите в октябре с доплатой в разнице за прошлое время (за предыдущие три месяца)», — пояснили в ОПФР по РК.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Горожанин
2021-06-25 16:00:35
Чего тянуть полгода?! Цифровая экономика не позволяет начислить со следующего месяца?!
кир
2021-06-25 16:07:45
Горожанин, согласен. Но они привычно живут в своем семнадцатом веке.
баян
2021-06-25 15:41:12
Опять наравят обмануть пенсионеров? Разве нельзя выполнять свои обязанности? Нет будем ткнуть время и пытаться не платить! Что за люди? Все не как у людей
Гость
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