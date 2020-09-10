Перед судом в Карелии предстанет мужчина, убивший приятеля в коммуналке

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в вечером 10 июля пьяный 57-летний мужчина, находясь в коммунальной квартире в Петрозаводске, поссорился с соседом и напал на него с ножом, причинив колото-резаное ранение.



От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый заключен под стражу.



Уголовное дело направлено в суд.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.