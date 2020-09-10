Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выступавший за Карелию хоккеист жестоко избит в Петербурге 7
Сегодня 06:40
Минэнерго решило провести в регионы бесплатный газ 4
10.09.2020 21:05
Как директор школы в Петрозаводске и два педагога "воюют" за контроль над учебным тиром 14
Сегодня 08:05
Полиция прислала семье голову их дедушки в коробке из-под майонеза 1
10.09.2020 23:30
Десятки новых случаев ковида подтверждены в Карелии 6
Сегодня 09:13

Перед судом в Карелии предстанет мужчина, убивший приятеля в коммуналке

Новости. Криминал
16:09, 11 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Thirdparty
Загрузка...

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в вечером 10 июля пьяный 57-летний мужчина, находясь в коммунальной квартире в Петрозаводске, поссорился с соседом и напал на него с ножом, причинив колото-резаное ранение.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»