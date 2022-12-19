Перепады температур от лютых морозов до оттепелей угрожают ЖКХ Карелии на Новый год

Системы жизнеобеспечения населения Карелии ждет проверка на прочность в новогодние праздники из-за неоднократных перепадов температуры воздуха и переходов через нулевую отметку.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства председатель госкомитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

По его словам, в первую декаду января прогнозируются резкие перепады температуры.

«Скачок будет от минус 25 до нуля, что создаст дополнительную угрозу возникновения аварийных ситуаций для систем жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Поляков.

По его словам, в конце января температура воздуха может упасть до минус 32, а потом снова подняться до нуля.

Глава Карелии призвал население отнестись с пониманием к возможным авариям в системе ЖКХ.

«Мы иногда против природы ничего сделать не можем. Приходиться сталкиваться с достаточно большим количество аварий, связанных с такими природными факторами. Надеюсь, что те меры, которые предпринимаются, все-таки помогут минимизировать последствия», — сказал Артур Парфенчиков.