Перепады температур от лютых морозов до оттепелей угрожают ЖКХ Карелии на Новый год

Системы жизнеобеспечения населения Карелии ждет проверка на прочность в новогодние праздники из-за неоднократных перепадов температуры воздуха и переходов через нулевую отметку.
Об этом сообщил сегодня на заседании правительства председатель госкомитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.
По его словам, в первую декаду января прогнозируются резкие перепады температуры.
«Скачок будет от минус 25 до нуля, что создаст дополнительную угрозу возникновения аварийных ситуаций для систем жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Поляков.
По его словам, в конце января температура воздуха может упасть до минус 32, а потом снова подняться до нуля.
Глава Карелии призвал население отнестись с пониманием к возможным авариям в системе ЖКХ.
«Мы иногда против природы ничего сделать не можем. Приходиться сталкиваться с достаточно большим количество аварий, связанных с такими природными факторами. Надеюсь, что те меры, которые предпринимаются, все-таки помогут минимизировать последствия», — сказал Артур Парфенчиков.
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