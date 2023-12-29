В медвежьегорской школе прорвало водопроводную трубу

Об очередной коммунальной аварии сообщили районные власти.

Как на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов, в подвале школы № 3 райцентра прорвало трубу водоснабжения. На месте работают коммунальные службы.



«Решение о продолжении учебы примут чуть позже, в зависимости от прогнозов технических служб», — написал Антипов.



Также, по его словам, в пиндушской школе им. Г. Исакова и медвежьегорской школе № 1 сокращены уроки из-за низких температур в помещениях.



В корпусе пиндушского детского сада «Родничок» на улице Ленина, 8 нет водоснабжения, причина устанавливается. Запас воды есть. Решение о продолжении обучения власти «примут чуть позже», добавил чиновник.



На 11.30 назначено совещание с руководителями коммунальных служб и представителями образовательных учреждений. Напомним, ранее мы сообщали о том, что аварийная бригада восстановила водоснабжение домов по улице Максима Горького в Медгоре.