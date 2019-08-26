Переработчики грибов и ягод получат в России господдержку

Правительство РФ включило дикоросы в перечень сельхозпродукции, производству которой федеральным законодательством предусмотрено оказание мер финансовой поддержки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которое утвердило перечень сельхозпродукции, попадающей под действие федерального закона "О развитии сельского хозяйства". Статья 7 этого закона предусматривает обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей при условии, что доля дохода от реализации сельхозпродукции составляет не менее чем семьдесят процентов в их общем доходе за календарный год.

Согласно подписанному распоряжению, в перечень такой сельхозпродукции включены грибы, ягоды, орехи и другие дикоросы. Таким образом, их переработчики смогут рассчитывать на финансовую поддержку государства.