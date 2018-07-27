Перинатальный центр в Петрозаводске готов на 99%

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил вопросы развития Карелии с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

Патрушев является председателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, Скворцова - руководителем одной из рабочих групп, отвечающей за развитие в Карелии спорта, образования, культуры и здравоохранения.

"Обсуждены меры по повышению эффективности работы по реализации решений Госкомиссии", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза, пишет ТАСС.

"В частности, рассмотрен ход строительства перинатального центра в Петрозаводске, готовность объекта составляет 99%", - отметили в пресс-службе. Что касается реконструкции межрайонной больницы с поликлиникой в петрозаводском микрорайоне Древлянка, то завершение работ здесь намечено к 2020 году.

"В регионе продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов, - добавили в СБ РФ. - В 2016-2017 годах появилось 11 новых ФАПов. В 2018 году предусмотрены ассигнования в размере 20 млн рублей на приобретение четырех ФАПов".

За счет федерального бюджета планируется переоборудовать все сердечно-сосудистые отделения в больницах, создать межрайонные онкологические службы, в течение трех лет закупить мобильные медицинские комплексы. В Карелии уже внедрены новые технологии в 24 поликлиниках, начинается модернизация всех детских поликлиник.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам строительства ледового дворца "Карелия-Арена", реконструкции и модернизации спортивных объектов, в том числе в образовательных организациях, а также строительства детских садов и объектов культуры, включенных в федеральную целевую программу по развитию Республики Карелия.

"Патрушев сообщил, что подробнее вопросы развития региона будут рассмотрены 31 июля на заседании Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия", - добавили в Совбезе.