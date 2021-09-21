Зарядное устройство для электромобилей установлено в центре Петрозаводска

Строительная компания «Баренц Групп» установила в Петрозаводске устройство для зарядки автомобилей с электродвигателями.
Устройство смонтировано во дворе офиса компании, рядом с которым расположена гостиница и ресторан «Фрегат». Их гости смогут зарядить свои электромобили так же, как и посетители офиса продаж «Баренц Групп», которые приходят за консультациями по покупке квартир.
Вопрос об установке зарядных устройств для электромобилей в этом году стали обсуждать на уровне правительства Карелии после того, как в Кемский район приехали путешественники на автомобиле Tesla, который заглох, когда у него кончился зарядка.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства обратил внимание, что в республику стало приезжать больше туристов на автомобилях, поэтому необходимо устанавливать для них зарядные устройства. Губернатор дал поручение правительству подготовить предложения по компенсации затрат владельцев туристических объектов на установку таких устройств.
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