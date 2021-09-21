Первое заседание обновленного состава парламента Карелии назначено на 6 октября

Глава республики подписал указ о созыве вновь избранного Законодательного собрания.

В минувший четверг, 23 сентября, Артур Парфенчиков подписал указ о созыве вновь избранного Законодательного собрания республики.

В документе глава постановил в соответствии с пунктом 14 статьи 51 Конституции Республики Карелия созвать вновь избранное Законодательное собрание на первое заседание 6 октября в 10 часов, сообщили в региональном правительстве.

Ранее ЦИК Карелии представила, как распределились места в новом составе Заксобрания по итогам прошедших выборов.

Из 36 депутатских мандатов 22 достались представителям "Единой России", по 4 - КПРФ и "Справедливой России - За правду", по 2 - ЛДПР и "Яблоко" и по 1 мандату - у партии "Новые люди" и Партии пенсионеров.