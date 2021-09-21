Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Первое заседание обновленного состава парламента Карелии назначено на 6 октября

Новости. Общество
10:10, 24 Сентября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Глава республики подписал указ о созыве вновь избранного Законодательного собрания.

В минувший четверг, 23 сентября, Артур Парфенчиков подписал указ о созыве вновь избранного Законодательного собрания республики.

В документе глава постановил в соответствии с пунктом 14 статьи 51 Конституции Республики Карелия созвать вновь избранное Законодательное собрание на первое заседание 6 октября в 10 часов, сообщили в региональном правительстве.

Ранее ЦИК Карелии представила, как распределились места в новом составе Заксобрания по итогам прошедших выборов.

Из 36 депутатских мандатов 22 достались представителям "Единой России", по 4 - КПРФ и "Справедливой России - За правду", по 2 - ЛДПР и "Яблоко" и по 1 мандату - у партии "Новые люди" и Партии пенсионеров.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гриша
2021-09-24 11:13:55
В горсовете когда будет ? А захарчук и косенкова взяли в депутаты ? Они очень хотели стать коммунистами. А куда тогда шоттуева ?
петюня
2021-09-24 10:41:10
А шенделович выйдет ? А слабунова ?
карел
2021-09-24 10:58:31
петюня, Пивненко видимо подъедет ..
NEZITIC
2021-09-24 10:52:41
петюня, а Ульянов и Захарчук?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска
20.09.2021, 12:18
Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии

Аналитика

Сегодня 10:11
Ничего лишнего - только деньги
Уровень бедности «отвязали» от цен
Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике, которая не учитывает стоимость потребительской корзины: разбираемся, к чему это приведет.
Дмитрий Фабрикантов: «Мы будем продолжать» 9
23.09.2021 15:21
Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии
22.09.2021 15:46
Как Петрозаводский суд «короной» накрылся 2
22.09.2021 15:04
Тяжелобольного не отправят к косметологу 1
17.09.2021 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»