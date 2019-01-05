Первые читатели года смогут бесплатно копировать и распечатывать тексты в библиотеках Петрозаводска

Петрозаводске проходит акция "В Новый год – с библиотекой", посетителей городских библиотек ждут приятные бонусы – можно бесплатно копировать и распечатывать тексты.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 6 и 8 января с 12:00 до 17:00 в рамках акции "В Новый год – с библиотекой" первые читатели года смогут воспользоваться следующими услугами: бесплатно один час пользоваться компьютером, бесплатно распечатать до 10 страниц текста, сделать до 10 ксерокопий.

6 и 10 января в библиотеках пройдут интерактивные занятия-квесты "В Тридевятом книжном государстве". Ребята и их родители вспомнят сказки Шарля Перро и проверят свои знания в кроссвордах, загадках, помогут собрать пирожки Красной Шапочки и найти самую короткую дорогу к бабушке, а также нарисовать портрет Кота в сапогах. Детей ждут призы.

С 8 по 13 января для детей будет проводиться Неделя науки и техники, которая включает в себя интеллектуальные игры и турнир "Умники и умницы", мастер-классы и игровые выставки.

Кроме того, до 8 января в Центральной городской библиотеке имени Д.Я. Гусарова работают новогодние выставки на детском и взрослом абонементах "Новый год к нам мчится…".

С подробной программой мероприятий в библиотеках можно познакомиться здесь.