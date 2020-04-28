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Первые компании в Карелии начали получать компенсации на зарплату работникам

Новости. Экономика
15:36, 28 Апреля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Управление труда и занятости Карелии сообщило о начале предоставления бюджетных компенсаций предприятиям на выплату зарплаты работникам.

Такое право имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень видов деятельности, пострадавших из-за ограничительных мер.

Одним из первых получателей стало ООО «Причал» в поселке Рабочеостровск.

"Предприятие уже получило субсидию в размере 68 тыс. 231 руб. на частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы, в данном случае аванса, выплаченного 14 работникам. Размер компенсации – один минимальный размер оплаты труда (12130 рублей) на одного работника в месяц", - сообщили в Управлении.

Что сказал директор ООО "Причал" Владимир Василенко о необходимости такой компенсации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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