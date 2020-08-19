Первые пассажиры улетели из нового аэровокзального комплекса Петрозаводска в Симферополь под музыку (ФОТО)

В аэропорту Петрозаводска сегодня открыли для пассажиров современный терминал, который был возведен в рамках подготовки к 100-летию Карелии за миллиард рублей.

Для тех, кто улетал сегодня в Симфероволь из аэропорта "Петрозаводск" в Симферополь стало полной неожиданностью, что они стали первыми пассажирами, переступившими порог нового аэровокзального комплекса. Путешественники, для которых играла живая музыка, сразу оценили преимущества терминала, во всем отличающийся от старого здания аэровокзала. Он способен принимать и отправлять до 300 пассажиров в час.

Новый комплекс – это семь стоек регистрации, три предполетных пункта досмотра, а также представительский зал, комната матери и ребенка, кафе. Здесь есть все для комфортного и безопасного пребывания пассажиров.

Первой на рейс в Симферополь зарегистрировалась пенсионерка Тамара Батина. Она вместе с еще двумя пассажирами, опередившими попутчиков на регистрации, получила приз – сертификат на бесплатное использование VIP-зала аэровокзала.

"Я, лягушка-путешественника, летаю со студенческих лет. Сейчас у нас прекрасный аэропорт, не хуже, чем во Внуково. Такой уютный, хороший. И через месяц обязательно воспользуюсь сертификатом: полечу в Сочи", - сказала Тамара Ивановна.

Чуть позже персонал аэровокзального комплекса обслужил еще один рейс, приняв самолет, прилетевший из Сочи.

За отправлением и прилетом пассажиров сегодня наблюдали представители Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии, Росавиации, Минобороны, правительства республики, карельского парламента и администрации Петрозаводска.

"Сегодня для Карелии большое событие. Аэровокзал – это входные ворота в нашу республику. По ним приезжающие в Карелию оценивают, какова ситуация в регионе. Сегодня наша республика меняется, становится более современной, модной. Мы внедряем самые современные технологии, чтобы людям было здесь удобно, интересно, чтобы молодежь не уезжала, а могла реализовать себя на родине. Это касается всех объектов Федеральной целевой программы, один из крупнейших которой - современный аэровокзал. Благодаря строительству нового аэровокзального комплекса мы стали ближе до Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас прорабатываем с двумя авиакомпаниями вопрос организации полетов в Хельсинки. Попав в ситуацию с ковидом, планы по запуску этих рейсов перенесли с весны на осень. Но Финляндия пока не открыта для нас, поэтому, возможно, запустим первые рейсы в Хельсинки в 2021 году", - сказал премьер-министр карельского правительства Александр Чепик.

Представители властей республики и ее столицы поблагодарили военных строителей, которые возвели здание аэровокзала всего за год, и Госкомиссию с ее руководителем, секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. На всех этапах работ их лично курировал заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.

"Хочу поздравить жителей Петрозаводска и всех жителей Карелии с достойным международным аэропортом. Он будет обеспечивает безопасные перевозки по Карелии, по всей России и за рубеж. Аэропорт "Петрозаводск" – один и современных аэропортов, который построен с соблюдением всех требований и норм", - руководитель Северо-западного управления Росавиации Олег Ширин.