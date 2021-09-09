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Первый «арктический гектар» выдан в Карелии

Новости. Общество
10:40, 16 Сентября 2021
фото: © Администрация Кеми

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Управление Росреестра по Республике Карелия зарегистрировало первый земельный участок, выданный на бесплатной основе по государственной программе «Арктический гектар».

Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Земельный участок площадью 1491 кв. м. находится в Кеми.  

Согласно программе «Арктический гектар», физические лица могут получить земельный участок размером до 1 гектара в безвозмездное пользование на пять лет. Если участок используется по назначению, то по истечении пяти лет на него можно оформить право собственности. Условия программы «Арктический гектар» допускают использование земельных участков для строительства индивидуального жилого дома, организации приусадебного хозяйства или для экономической деятельности, включая оказание услуг.

По данным Росреестра, к настоящему времени поступило более 300 заявлений на предоставление «арктических гектаров» в Карелии.

Участки можно получить в Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Калевальском муниципальных районах и Костомукшском городском округе.

До 1 февраля 2022 года это право имеют только жители перечисленных районов. Затем начнется прием заявлений от всех желающих.

«Новая форма поддержки жителей Карелии способствует освоению земельных участков на северных территориях и развитию экономики региона. Со временем мы ожидаем увеличения количества обращений. Управление Росреестра и органы власти республики разработали механизм прохождения документов для выдачи документов заявителям в кратчайшие сроки», — сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Карелия Татьяна Полякова.

 

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Комментарии

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Off
2021-09-16 10:49:26
За многолетний упорный труд ,по разбазариванию народного достояния ..нужно наградить педроссов ..этими гектарами . Желательно за полярным кругом и за забором с колючей проволокой . :)
Гость
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