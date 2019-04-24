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Новости. Экономика
12:40, 24 Апреля 2019

Первый экзамен для мотоциклистов в автошколе "Престиж" – 100% сдача

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На площадке автошколы "Престиж" 23 апреля успешно прошел первый в этом году экзамен на право управления транспортным средством категории А (мотоцикл). Причем 100% учеников сдали его успешно с первого раза!

Такой ранний старт обучения и экзамен уже в апреле стали возможны благодаря тому, что всю зиму площадка регулярно чистилась от снега. Таким образом, уже с конца марта снега и наката на площадке мотоциклистов не было, и там полным ходом пошло учебное вождение.

Быстро подготовить учеников к экзамену "на права" позволили как хорошая квалификация преподавателей, так и приличный парк мототехники автошколы "Престиж". Сегодня для обучения на категорию "А" есть три мотоцикла. Размеры учебной площадки позволяют трем ученикам заниматься на ней одновременно.

Приходите в автошколу "Престиж" учиться на категории "М" (мопеды и скутеры), "А" (мотоциклы), "А1" (легкие мотоциклы) и начинайте свой летний мотосезон без "опоздания"!

Благодаря большому количеству разнообразной техники и отработанной системе подготовки мотоциклистов ваше время не будет потеряно зря, а вождение будет проходить в согласованное время.

Сотни мотоциклистов в Петрозаводске и Карелии получили свои права вместе с автошколой "Престиж". Скоро лето, присоединяйтесь!

P.S. Помимо мототехники, полным ходом идет обучение на квадроциклы. Первый экзамен уже был 19 апреля, следующий назначен на 24 мая!

Телефон для справок 8-921-727-45-45.

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