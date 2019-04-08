Первый случай укуса клеща зафиксирован в Карелии 30 марта

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 30 марта в Прионежском районе, сообщил в Роспотребнадзоре Карелии.

С 11 марта введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 30 марта на территории поселка Ладва-Ветка Прионежского района во дворе частного жилого дома.

Специалисты призывают заранее сделать прививки против клещевого энцефалита.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти, отмечают в ведомстве.