Первый случай укуса клеща зафиксирован в Карелии 30 марта

Новости по теме
Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 30 марта в Прионежском районе, сообщил в Роспотребнадзоре Карелии.
С 11 марта введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.
Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 30 марта на территории поселка Ладва-Ветка Прионежского района во дворе частного жилого дома.
Специалисты призывают заранее сделать прививки против клещевого энцефалита.
Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти, отмечают в ведомстве.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии