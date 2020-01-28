Первый в Карелии технопарк для предприятий ГПК готовится к открытию

Первый в Карелии технопарк для развития высокотехнологичного камнеобрабатывающего бизнеса "Южная Промзона" откроется в Петрозаводске весной 2020 года.

Об этом сообщил директор управляющей компании ООО "Акцепт" Евгений Трифонов во время визита на площадку будущего технопарка министра экономического развития Олега Ермолаева.

По словам Трифонова, процент строительной готовности объекта составляет 90%. Его ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2020 года.

"В радиусе всего одного километра от технопарка находятся порядка 40 предприятий камнеобработки и уже в настоящее время мы заключили предварительные соглашения с несколькими из них", - пояснил Трифонов.

Какая выгода от этого бизнесу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".