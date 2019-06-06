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Новости. Общество
11:27, 06 Июня 2019
фото: olo.wikipedia-z.gq

Первым орденом "Сампо" награжден Эдвард Гюллинг. Посмертно

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Глава Карелии отметил вклад финского революционера в создание Карельской трудовой коммуны.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о награждении орденом "Сампо" первого руководителя Карельской трудовой коммуны Эдварда Гюллинга. Как говорится в губернаторском указе, финский революционер отмечен высшей наградой Карелии за особо выдающиеся заслуги в создании и упрочении национальной государственности республики.  

Напомним, орден "Сампо" был учрежден в Карелии по инициативе нынешнего главы республики Артура Парфенчикова в 2018 году. По карельскому законодательству, этим орденом награждаются граждане за "особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической и социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан". Правда, к награждению этим орденом представляются лица, которые уже имеют государственные награды Российской Федерации, СССР и Карелии, либо являющиеся Почетными гражданами республики. Орден "Сампо" может быть присужден посмертно.

"Современная государственность Карелии начинает свою историю с 8 июня 1920 года – даты основания Карельской трудовой коммуны. Тогда впервые появилось государственное образование со словом "Карельская". Возглавил ее Эдвард Гюллинг, доктор философии, экономист, статистик, политик и революционер. В 1923 году Карельская трудовая коммуна была преобразована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику. Эдвард Гюллинг остался ее руководителем – был избран председателем Совета народных комиссаров АКССР", – пояснили в республиканском правительстве.

Эдвард Гюллинг возглавлял республику в течение пятнадцати лет, с 1920 по 1935 год. "За этот период произошли огромные изменения – были построены Кондопожский ЦБК и множество деревообрабатывающих предприятий, Кондопожская и Кемская гидроэлектростанции, автомобильные дороги, появилось автотранспортное и воздушное сообщение, появился первый городской автобус и городской водопровод в Петрозаводске, прошла телефонизация и радиофикация республики. По инициативе Эдварда Гюллинга созданы первый карельский вуз – педагогический институт и Карельское отделение Академии наук РСФСР, начал издаваться первый в Карелии литературно-художественный журнал", – напомнили в правительстве республики.    

 

 

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Комментарии

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goo
2019-06-06 13:18:16
Орден зашкварен
елпидифор
2019-06-06 13:03:23
Os, согласен. без Нуортева, его реальных связей с капиталистическим миром в области экономики, договоров о поставках оборудования для "строек социализма" не было тех успехов коммуны Гюллинга. Но губернатор этого не знает.
Os
2019-06-06 12:31:30
Нуортева тогда бы наградили, он же был хозяйственником.
елпидифор
2019-06-06 12:08:51
Неоднозначная фигура. Он гнобил славян и карелов, заставляя их насильно изучать "великий финский язык". А вообще, в советской политической истории не найти ни одного человека так или иначе не замазанного преступной большевистской идеологией. К ним надо возвращаться по мере изучения Истории, чтобы не повторить ошибок, даже не сносить установленные им памятники. Но восхвалять... Это грубая ошибка губернатора. Ну не знает он нашего прошлого, а "советчиков" - пруд пруди.
Сеня
2019-06-06 11:40:23
Хе Хе А этот орден Сампо Гюллингу очень нужен на том свете ? Улицы в честь его уже мало ? Очередной бред . чем дальше с этим " вождём " , тем страшнее .Хм .
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