Первым орденом "Сампо" награжден Эдвард Гюллинг. Посмертно

Глава Карелии отметил вклад финского революционера в создание Карельской трудовой коммуны.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о награждении орденом "Сампо" первого руководителя Карельской трудовой коммуны Эдварда Гюллинга. Как говорится в губернаторском указе, финский революционер отмечен высшей наградой Карелии за особо выдающиеся заслуги в создании и упрочении национальной государственности республики.

Напомним, орден "Сампо" был учрежден в Карелии по инициативе нынешнего главы республики Артура Парфенчикова в 2018 году. По карельскому законодательству, этим орденом награждаются граждане за "особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической и социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан". Правда, к награждению этим орденом представляются лица, которые уже имеют государственные награды Российской Федерации, СССР и Карелии, либо являющиеся Почетными гражданами республики. Орден "Сампо" может быть присужден посмертно.

"Современная государственность Карелии начинает свою историю с 8 июня 1920 года – даты основания Карельской трудовой коммуны. Тогда впервые появилось государственное образование со словом "Карельская". Возглавил ее Эдвард Гюллинг, доктор философии, экономист, статистик, политик и революционер. В 1923 году Карельская трудовая коммуна была преобразована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику. Эдвард Гюллинг остался ее руководителем – был избран председателем Совета народных комиссаров АКССР", – пояснили в республиканском правительстве.

Эдвард Гюллинг возглавлял республику в течение пятнадцати лет, с 1920 по 1935 год. "За этот период произошли огромные изменения – были построены Кондопожский ЦБК и множество деревообрабатывающих предприятий, Кондопожская и Кемская гидроэлектростанции, автомобильные дороги, появилось автотранспортное и воздушное сообщение, появился первый городской автобус и городской водопровод в Петрозаводске, прошла телефонизация и радиофикация республики. По инициативе Эдварда Гюллинга созданы первый карельский вуз – педагогический институт и Карельское отделение Академии наук РСФСР, начал издаваться первый в Карелии литературно-художественный журнал", – напомнили в правительстве республики.