Пешеход пытался перегородить дорогу машинам в Петрозаводске (ВИДЕО)

Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала странное поведение пешехода на одном из перекрестков города.
Видео размещено в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.
Мужчина вышел на перекресток улиц Гоголя и Анохина и пытался остановить все проезжающие мимо машины. Некоторым из них он перегораживал дорогу так, что водителям приходилось полностью останавливаться и объезжать препятствие.
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