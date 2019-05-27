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Новости. Экономика
08:41, 27 Мая 2019

Пешеходный мост в Кондопоге открыт

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В Кондопоге открылся новый пешеходный мост, строительством которого занималась компания "КСМ".

Пешеходный мост расположен в паре сотен метров от центральной проходной ЦБК и находится над деривационным каналом Кондопожской ГЭС. Местные жители отмечают, что во всём Кондопожском районе это первый новый объект за очень большой период времени.

"Изначально планировалось выполнить капитальный ремонт. Но, можно считать, что мост построили заново. Балки, устои моста, ограждения, асфальт – всё новое", – заметил руководитель проекта Юрий Дигтяр.

Раньше, чтобы пересечь канал, работникам ЦБК приходилось делать небольшой крюк, примерно в километр. Теперь же путь до предприятия стал значительно более удобным.

Длина пешеходного моста 33 метра, ширина 3,2 метра. Несмотря на его небольшие размеры, в сравнении с другими построенными компанией "КСМ" мостами, работы на нём выполнены самые настоящие.

"Все технологии, которые мы использовали на строительстве 126-метрового моста через реку Иййоки, были применены и здесь", – отметил производитель работ Дмитрий Шарапов.

"Та же самая сборка металлического пролётного строения, с пескоструйной обработкой, высокопрочными болтами. То же самое бетонирование монолитной плиты пешеходной части моста. Ну и, конечно, надвижка пролётного строения. Всё то же самое, только масштабы меньше", – резюмировал Дмитрий.

Поскольку пешеходный мост расположен выше уровня земли, произведены лестничные сходы. Площадка у входной зоны вымощена искусственным камнем.

Мост был построен в установленные сроки. Работы по его строительству начались в январе текущего года. Приёмка моста прошла 20 мая.

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