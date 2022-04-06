Песков заявил, что Россия рассчитывает завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем

Москва рассчитывает, что специальная военная операция на Украине может быть завершена в обозримом будущем.

Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

Так он пояснил собственные слова, произнесенные ранее в интервью британскому телеканалу Sky News. Как отметил тогда представитель Кремля, РФ надеется, что «в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями».

В ответ на уточняющий вопрос в пятницу, действительно ли счет может идти на дни, Песков сказал: «Речь идет об обозримом будущем».

Говоря о том, что позволяет делать такие прогнозы, Песков отметил: «Операция продолжается, цели достигаются». «Ведется предметная работа как по линии военных — в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави», — резюмировал он.