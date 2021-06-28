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Пессимизм бизнеса пошел на спад в Карелии

Новости. Экономика
09:36, 29 Июня 2021
фото: pixabay

Индекс предпринимательской уверенности в Карелии вырос во всех основных видах экономической деятельности.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей организаций.

Индекс рассчитывается как соотношение положительных и отрицательных прогнозов, которые дают респонденты, оценивая перспективы своих предприятий.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство предприятий Карелии, индекс вырос, но все еще остается в отрицательной зоне. В апреле он составлял минус 10,3%, а в мае — минус 7,7%.

Большинство по-прежнему не ожидает роста объемов производства, но тех, кто опасается сокращения выпуска продукции, стало меньше.

Как чувствует себя бизнес в других сферах, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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