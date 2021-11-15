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Пессимизм в розничной торговле Карелии растет

Новости. Общество
12:00, 15 Декабря 2021
фото: © Антон Новодережкин / ТАСС

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Более 34% организаций розничной торговли Карелии ожидают сокращения объемов продаж в первом квартале 2022 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей торговых организаций в четвертом квартале 2021 года.

Из общего числа опрошенных 42,3% прогнозирует сокращение прибыли.

Тем не менее, почти никто из ритейлеров не собирается повышать торговую наценку, хотя считают, что она значительно ниже той, которая требуется для рентабельности бизнеса. Средний уровень торговой наценки в четвертом квартале достиг 24,3%. По оценке руководителей организаций, это на 18,5% меньше, чем надо для получения прибыли.

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