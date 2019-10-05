Петросян нагрянул в гости к преобразившейся Степаненко (ФОТО)

Юморист Евгений Петросян забрал личные вещи у бывшей жены Елены Степаненко.

Накануне произошло то, что Евгений Петросян ждал целый год. Он смог попасть в квартиру, расположенную в Зачатьевском переулке, где сейчас живет его бывшая жена Елена Степаненко, передает сайт 7days.ru. Супруги развелись в прошлом году, но до сих пор не разделили имущество.

Петросян жаловался на то, что Степаненко не пускала его на порог роскошного жилья. "И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Всё это, конечно, незаконно", — переживал артист.

Вчера же он наконец-то смог забрать свои личные вещи из квартиры. По словам адвоката юмориста — Сергея Жорина, Евгений Ваганович вынес из квартиры некоторые личные вещи.

Елена Григорьевна нехотя пустила бывшего мужа, но общаться с ним не стала. В квартиру она разрешила зайти только Петросяну, Жорин остался за дверью. Он сделал несколько кадров, запечатлев встречу бывших супругов.

Юморист же пребывал в отличном расположении духа и явно был доволен своей маленькой победой. Впереди его ждет главная битва. Недавно стало известно, что Петросяна обязали взять на себя расходы по оценке имущества. В общей сложности он потратит 10 миллионов рублей только на проведение экспертизы. Говорят, что за 32 года года брака Евгений Ваганович и Елена Григорьевна нажили миллиардное имущество: квартиры, дома, большая коллекция антиквариата... Точная цифра будет названа экспертами. В любом случае, есть за что бороться.

Сторона Петросяна уверяет, что уже несколько раз предлагала мирно договориться о разделе, но Степаненко якобы отказывается. Ходят слухи, что она не намерена делить состояние поровну и хочет забрать себе почти всё.