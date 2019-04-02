Петрозаводчан приглашают на очередную экологическую акцию в сквер

Мастер-класс по весенней обрезке деревьев пройдет 6 апреля, сообщили в администрации Петрозаводска.

Очередная экологическая акция "Выходные в любимом парке" состоится у памятника основателю Петрозаводска.

В субботу, 6 апреля, в 11 часов на территории Петровского сквера пройдет бесплатной мастер-класс по весенней обрезке кустарников и деревьев.

Бесплатное занятие для любителей природы будет совмещено с природоохранным мероприятием и рассказом об истории создания и особенностях этой зеленой зоны города.

С начала весны акции "Выходные в любимом парке" были организованы на Левашовском бульваре, в скверах Памяти узников концлагерей и Ленинградских ополченцев.



фото администрации Петрозаводска