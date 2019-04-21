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Новости. Общество
10:55, 21 Апреля 2019
фото: администрация Петрозаводска

Петрозаводчанам предлагают выйти прибрать город

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Горожан приглашают присоединиться к акции "Чистый Петрозаводск", сообщили в администрации города.

Например, Ирина Мирошник приняла участие в субботнике, состоявшемся 20 апреля на Ключевой.

Несколько десятков горожан собрались в субботу утром на Аллее Отцов для участия в акции "Выходные в любимом парке".

Сотрудники управления благоустройства и экологии администрации рассказали петрозаводчанам об истории этой зеленой зоны и о тех деревьях и кустарниках, которые там произрастают. После краткого экскурса участники акции приступили к уборке территории и санитарной обрезке растений. Участие в этой работе приняла глава Петрозаводска и депутаты городского Совета.

Ирина Мирошник также пригласила горожан присоединиться к экологическим мероприятиям в рамках акции "Чистый Петрозаводск", которые планируются в карельской столице в ближайшее время.

22 апреля
09:00 – уборка на Пионерской аллее (ул. Анохина) (организатор - Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта)
14:00 – уборка сквера Ленинградских Ополченцев (организатор - Детский технопарк Петрозаводска)
15:00-17:00 – уборка территории Губернаторского сада и территория, прилегающей к зданию Национального музея РК (организатор - Национальный музей РК)

23 апреля
16:00 – уборка бульвара Победы (телефон организатора +7-921-460-86-80, Анна)

24 апреля
16:00 – уборка Голиковского парка (около Собора св. А.Невского) (телефон организатора +7-921-460-86-80, Анна)

25 апреля
15:00 – уборка парка Железнодорожников (телефон организатора +7-921-460-86-80, Анна)
26 апреля
09:00 – уборка Голиковского парка (организатор — ГБУ РК "МФЦ")
12:00 – уборка в районе Соломенное (телефон организатора +7-981-407-90-19, Зинаида)
14:00 – уборка аллеи Ветеранов (Онежская набережная, за рестораном "Фрегат") (организатор Пенсионный Фонд РК)

27 апреля
11:00 - акция "Зеленая Россия" и "Чистая страна" на Онежской набережной и в парке Победы (ранее - Прибрежный) (время уточняется) (телефон организатора +7-921-460-86-80, Анна)
11:00 – уборка парка 50-летия пионерской организации, парка Лес Победы, парка Мира (телефон организатора +7-921-460-86-80, Анна)
12:00 – уборка у дома №6 по улице Крылова (организатор — "Общественно-культурный центр Согласие района Перевалка")
Уборка Лососинского парка (время уточняется) (организатор — Карельское региональное отделение КПРФ)

29 апреля
14:00 – уборка сквера Ивана Сенькина (телефон организатора +7-921-701-27-53, Игорь)

30 апреля
14:00 – уборка территории около здания ГБОУ РК "Школа-интернат № 24" (организатор — ГБОУ РК "Школа-интернат № 24")

16:00 – уборка в парке Ямка (телефон организатора +7-921-460-86-80, Анна)
Уборка территории у дома № 7А по улице Кооперативной (организатор — ГБУ РК КЦСОН "Истоки").

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