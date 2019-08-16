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Новости. Общество
16:14, 16 Августа 2019
фото: РИА Новости / Антон Денисов

Петрозаводчане рассказали, как отдыхают в холодное лето

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Более 900 человек приняли участие в опросе: как вы отдыхаете холодным летом.

Большинство (307 респондентов) из 916 участников опроса признались, что им некогда отдыхать, так как они работают.

Чуть меньшее количество проголосовавших – 266 человек (29%) – греются на даче у печки или сидят дома.

А вот 132 респондентам (14%) все равно, в какую погоду отдыхать.

И самое интересное, что совпало количество тех, кто спасается от летнего холода горячительными напитками – 104 (11%), и тех, кто уезжает в теплые края – 106 (11%).

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Комментарии

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тезка Высоцкого
2019-08-16 18:00:48
ты говоришь проклятый холод
чихаешь кашляешь грустишь
все потому что веришь в лето
и носишь шорты без рейтуз
тезка Высоцкого
2019-08-16 17:57:34
ты говоришь дожди достали
и зябко в куртке но пойми
не веришь в лето значит лета
и не увидишь никогда
тезка Высоцкого
2019-08-16 17:56:50
страшней всего когда зарплату
не повышали пятый год
а одноклассница в париже
в милане в ницце в сен тропе
однозначно
2019-08-16 16:47:49
Очень сомневаюсь, что 11% спасаются от холода спиртными напитками. Скорей всего пошутили. В другой раз составляйте опрос более предметно. Ну, за опрос.. :)
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