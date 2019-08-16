Петрозаводчане рассказали, как отдыхают в холодное лето

Более 900 человек приняли участие в опросе: как вы отдыхаете холодным летом.

Большинство (307 респондентов) из 916 участников опроса признались, что им некогда отдыхать, так как они работают.

Чуть меньшее количество проголосовавших – 266 человек (29%) – греются на даче у печки или сидят дома.

А вот 132 респондентам (14%) все равно, в какую погоду отдыхать.

И самое интересное, что совпало количество тех, кто спасается от летнего холода горячительными напитками – 104 (11%), и тех, кто уезжает в теплые края – 106 (11%).