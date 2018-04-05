Петрозаводчане с переломами переполнили травмпункты

В Петрозаводске переполнены все травмпункты – платные и бесплатные, сообщают медики.

В Петрозаводске из-за резкого потепления пешеходные тротуары превратились в каток.

В социальных сетях очевидцы пишут, что в платном трампункте на улице Лизы Чайкиной сегодня аншлаг.

"Народ в дверях стоит", - пишут петрозаводчане.

Администрация травмпункта сообщила: несмотря на то, что наши услуги платные, люди идут потоком, в основном с переломами.

В городской травмпункт на улице Антикайнена за два часа обратились за помощью после падения на гололеде 50 человек, еще 5 травмированных пришли ночью.

"Народ валом валит, - сказали в травмпункте ан ул.Антикайнена, - у нас всегда много народу, но позавчера и сегодня – аншлаг: растяжения, переломы".