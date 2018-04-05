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Новости. Общество
11:34, 05 Апреля 2018

Петрозаводчане с переломами переполнили травмпункты

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В Петрозаводске переполнены все травмпункты – платные и бесплатные, сообщают медики.

В Петрозаводске из-за резкого потепления пешеходные тротуары превратились в каток.

В социальных сетях очевидцы пишут, что в платном трампункте на улице Лизы Чайкиной сегодня аншлаг.

"Народ в дверях стоит", - пишут петрозаводчане.

Администрация травмпункта сообщила: несмотря на то, что наши услуги платные, люди идут потоком, в основном с переломами.

В городской травмпункт на улице Антикайнена за два часа обратились за помощью после падения на гололеде 50 человек, еще 5 травмированных пришли ночью.

"Народ валом валит, - сказали в травмпункте ан ул.Антикайнена, - у нас всегда много народу, но позавчера и сегодня – аншлаг: растяжения, переломы".

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Комментарии

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Некромант Пацифист
2018-04-05 12:57:21
а у головки мерской в отчете в отлично. все провэрэли и все устроило. вчерась писали что удовлетворены. чем это их подрядчик удовлетворяют
SquareIronBox
2018-04-05 12:49:00
Не можете вы решить, решим мы, Хотите что бы люди вышли на улицу ???

Т-рищь майор уже возбудился на вас)
sherhan2
2018-04-05 12:37:16
однозначно
2018-04-05 12:11:45
Мизантроп, насчет сговора весьма улыбнулся.+ 100
Leopol'd
2018-04-05 12:10:38
Где же Брункс? Он же всегда борется за интересы жителей Петрозаводска.
User
2018-04-05 12:29:21
Leopol'd, застрял в очереди в травмопункт, видать.
Мизантроп
2018-04-05 12:51:45
User, Ахахахахаххааааа.... +100500
кир
2018-04-05 12:01:37
Общество снисходительно относится к дворникам. Мы делаем вид, что им платим, они - что работают. Так быть не должно. Каждый сурок должен знать свой шесток. Что это за работенка на минут от силы?
Leopol'd
2018-04-05 14:20:47
кир, чем сидеть у компьютера и "ничегонеделать", пошел бы и прибрал улицы. Ведь именно кир советует всем поработать.
Мизантроп
2018-04-05 12:27:23
кир, Вот когда перестанете делать вид, что платите, тогда начнем работать. И что-то с песком решайте. Желательно с осени.
User
2018-04-05 11:59:12
Каждый год одно и то же. Стабильность же!
баян
2018-04-05 11:54:05
а когда власть думала об людях они сидят в своих кабинета да машинах и им нас.....ть на простых людей
Мизантроп
2018-04-05 11:52:23
Нет ли тут сговора между мэрией и платным травмпунктом?
Karjalan
2018-04-05 11:42:35
У нас у Республиканской власти совсем совести нет, а в частности у главы региона Парфенчикова и его заместителей.
Посмотрите, что происходит в городе Петрозаводске. Полный бардак, травмы переломы у граждан, а вы все молчите, асфальт сошел, наверно так и надо. Два года не могут решить со стелой "воинской славы" - тоже нормально. Не можете вы решить, решим мы, Хотите что бы люди вышли на улицу ???
Мизантроп
2018-04-05 12:02:11
Karjalan, "Не можете вы решить, решим мы, Хотите что бы люди вышли на улицу ??? "
Да, ладно! Сколько выведешь?
User
2018-04-05 12:11:19
Мизантроп, 18.03 уже решили. 73.04% одобряют.
User
2018-04-05 14:25:54
кир, да я уже в голос ржу над мазохистскими стонами лохтората! Бу-га-га!
кир
2018-04-05 13:52:10
Хаос, братан верно говорит, Мизантроп.
кир
2018-04-05 13:50:06
User, тебе следующие годы не будет давать покоя эта цифра. Расслабься и улыбнись. :)
Мизантроп
2018-04-05 13:14:38
Хаос, Во, очередной баран! Я не ходил на выборы, т.к. обладаю научным методом познания окружающего меня мира. Цель выборов в чем? - В том, чтобы выбрать неких людей, которые ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ будет управлять триллионными потоками денег, блуждающими в государстве. Не так ли?
А если так, каким же нужно быть ИДИОТОМ, чтобы поверить, будто хозяева триллионов позволят рулить ИХ ДЕНЬГАМИ какому-то быдлу с улицы?
Не имеет значение, кого выберут и кто выберет. Триллионные потоки от этого в ваши карманы не потекут. Они потекут в те карманы, в которые и так текут с переходом к капитализму.

Учи историю, лапоть.
Хаос
2018-04-05 13:01:59
Мизантроп, а ты как голосовал, как 73% или как остальные, к какой группе ослов ты себя относишь, стадной или диванно-трусливой.
Мизантроп
2018-04-05 12:31:16
User, Так ты это Karjalan скажи. ))))
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