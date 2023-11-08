Петрозаводчанин незаконно ловил лещей сетями в Суоярвском районе Карелии

Надзорное ведомство установило, что в июне прошлого года 61-летний житель Петрозаводска на Кудамгубском озере в Суоярвского районе рыболовной сетью поймал 11 лещей, чем причинил окружающей среде ущерб в размере 11 тысяч рублей. В августе текущего года также за нарушение правил рыболовства мужчину привлекли к административной ответственности, однако ущерб он не возместил.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с мужчины суммы причиненного незаконной рыбалкой ущерба в 11 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования надзорного органа и взыскал сумма ущерба в пользу Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.