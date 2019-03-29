Петрозаводчанин обокрал пятерых водителей на Древлянке

Мужчина совершил серию краж из автомобилей и вынес из бытовки перфораторы

В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из строительных компаний. Он сообщил, что из бытовки на территории строящегося объекта в микрорайоне Ключевая похищены два перфоратора, отрезные машинки, а также медный кабель. Ущерб превысил 47 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 24-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии полицейских, ночью он проник на неохраняемую территорию, взломал замок на дверях хозяйственной постройки и украл ценное имущество.

Впоследствии гражданин сбыл похищенное. Незаконно вырученные 18 тысяч рублей он потратил на развлечения и спиртные напитки.

Оперативники установили, что данный гражданин также причастен к серии краж из автомобилей, совершенных ранее. Тогда от действий гражданина пострадали пять жителей микрорайона Древлянка.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.