Петрозаводчанин обокрал пятерых водителей на Древлянке

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Мужчина совершил серию краж из автомобилей и вынес из бытовки перфораторы
В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из строительных компаний. Он сообщил, что из бытовки на территории строящегося объекта в микрорайоне Ключевая похищены два перфоратора, отрезные машинки, а также медный кабель. Ущерб превысил 47 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 24-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии полицейских, ночью он проник на неохраняемую территорию, взломал замок на дверях хозяйственной постройки и украл ценное имущество.
Впоследствии гражданин сбыл похищенное. Незаконно вырученные 18 тысяч рублей он потратил на развлечения и спиртные напитки.
Оперативники установили, что данный гражданин также причастен к серии краж из автомобилей, совершенных ранее. Тогда от действий гражданина пострадали пять жителей микрорайона Древлянка.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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