Петрозаводчанин обокрал соседа по общежитию ради погашения долга

В полицию Петрозаводска обратился 21-летний горожанин с заявлением о краже ноутбука, сообщили в МВД Каерлии.

Мужчина рассказал, что из его комнаты в общежитии похищен ноутбук стоимостью почти 40 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что забыл закрыть дверь на ключ, когда уходил на работу.

В дежурные сутки сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 19-летний приятель заявителя, который проживает по соседству. Молодой человек накопил большую сумму долгов и придумал как разрешить ситуацию за чужой счет.

По версии следствия, дождавшись момента, когда сосед уйдет на работу, петрозаводчанин проник в его комнату и похитил ноутбук. Злоумышленник успел сбыть похищенное и отдать деньги займодателю.

На подозреваемого завели уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.