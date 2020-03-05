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Петрозаводчанин порадовал жену цветами, купленными на краденые деньги

Новости. Криминал
13:25, 06 Марта 2020
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Мужчина в Петрозаводске прогулял деньги с чужой банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №2 в Петрозаводске обратилась 22-летняя горожанка. Девушка расплачивалась в магазине, используя бесконтактную технологию и приложение на телефоне. Оплата не удалась - оказалось, что на ее счету нет средств. Так она и обнаружила пропажу банковской карты и хищение денег.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 45-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что чужую карту нашел на улице. Расплачивался ей в магазинах, по большей части покупал продукты, алкоголь. А чтобы порадовать жену, приобрел ей на чужие средства букет цветов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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