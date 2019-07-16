Петрозаводчанин вскрыл чужую камеру хранения собственным ключом

Мужчина украл из ячейки продукты, деньги и документы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 76-летняя горожанка. Она рассказала, что оставила в камере хранения одного из сетевых магазинов, расположенных в микрорайоне Кукковка, пакет с продуктами, документами и деньгами. На выходе она обнаружила, что ячейка вскрыта.

Сотрудники полиции установили, что краже причастен 34-летний петрозаводчанин. Он пояснил, что зайдя в магазин, попытался вскрыть своим ключом камеры хранения. Одна из ячеек поддалась, он забрал лежащие там чужие вещи и покинул торговую точку. По пути подозреваемый выкинул продукты и документы в мусорный бак, а деньги оставил себе и впоследствии потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.