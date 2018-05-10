Петрозаводчанин выпил и воткнул нож в живот сожительнице

Потерпевшая доставлена в больницу, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

В ночь на 8 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома пол улице Машезерской произошло преступление. Потерпевшей стала 44-летняя петрозаводчанка, которая бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в Республиканскую больницу.

Первыми на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они задержали 35-летнего сожителя пострадавшей. По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры мужчина нанес проникающее колото-резанное ранения брюшной полости и правого плеча сожительнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.