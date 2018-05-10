Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
14:15, 10 Мая 2018

Петрозаводчанин выпил и воткнул нож в живот сожительнице

По теме

В Петрозаводске задержали кусающегося вора
10.05.18 12:58
Рецидивист украл драгоценности у семейной пары в Петрозаводске и скрылся в Петербурге
10.05.18 07:25
В Петрозаводске студентку обокрали во время тренировки в спортзале
09.05.18 11:54
Все новости
Загрузка...

Потерпевшая доставлена в больницу, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

В ночь на 8 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома пол улице Машезерской произошло преступление. Потерпевшей стала 44-летняя петрозаводчанка, которая бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в Республиканскую больницу.

Первыми на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они задержали 35-летнего сожителя пострадавшей. По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры мужчина нанес проникающее колото-резанное ранения брюшной полости и правого плеча сожительнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По теме

В Петрозаводске задержали кусающегося вора
10.05.18 12:58
Рецидивист украл драгоценности у семейной пары в Петрозаводске и скрылся в Петербурге
10.05.18 07:25
В Петрозаводске студентку обокрали во время тренировки в спортзале
09.05.18 11:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-10 14:21:48
Бабы на всё идут, даже с риском для жизни.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2018, 12:51
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
03.05.2018, 11:22
"Если улицу забыли, значит так нужно?"

Аналитика

Сегодня 12:06
Политкухня
Что значит для Карелии новый состав правительства?
Политолог Олег Реут выделил самые важные тенденции и возможные последствия формирования нового состава правительства Дмитрия Медведева для нашей республики.
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 12
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:26
Частная жизнь
Один День Победы
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
архив чтиво

Медиа

Почти 20 тыс. человек собрал "Бессмертный полк" в Петрозаводске
Сегодня 11:08
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»