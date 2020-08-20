Петрозаводчанин завершил праздник преступлением

В полицию с заявлением о краже обратилась 41-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

У женщины кто-то похитил велосипед из подъезда. Ущерб составил около 17 тысяч рублей.

Оперативники установили личность 33-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что отмечал праздник, находясь в соседнем доме. Когда вышел из гостей, увидел велосипед на лестничной клетке и решил прокатиться на нем до дома. Разорвав трос, горожанин поехал домой. Там поставил похищенный спортинвентарь на балкон. Позже он понял, что совершил преступление, и думал вернуть похищенное, но оттягивал этот момент, пока его не задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии проехал более 50 км на краденом велосипеде.