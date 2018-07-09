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Новости. От читателей
08:05, 09 Июля 2018

Петрозаводчанка пожаловалась, что на Ключевой несколько жильцов многоквартирного дома самовольно захватили часть двора

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В Петрозаводске восемь человек многоквартирного дома по ул. Судостроительной несанкционированно обустроили парковку в дворовой территории дома, пожаловались на них другие собственники жилья.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы дома №10 по улице Судостроительной, которые сообщили, что 7 июля у них во дворе несколько человек незаконно оборудовали себе парковку.

"Восемь человек самовольно, без общего голосования, несанкционированно, обустроили парковку в дворовой территории дома, - возмутились жители. - На просьбы жильцов дома предоставить разрешение на установку ограждений для парковки от управляющей организации данные 8 человек пояснили, что оно им не нужно и у них его нет, а парковка им нужна, чтобы другие люди, проживающие в этом доме, не ставили автомашины на их места, так как они живут тут давно и все должны знать своё место".

По словам автора обращения, данные восемь человек устроили "войну" жителям, перекрывая парковку и ставя свои автомашины так, чтобы другим просто не было возможности припарковать свой транспорт.

"Куда деться другим? – спрашивают обескураженные жильцы, - ведь в этом доме аж 51 квартира, а не 8".

Взволнованные жильцы дома обратились в администрацию города Петрозаводска и в органы внутренних дел за помощью.

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