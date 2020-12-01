Петрозаводск больше не сможет себе позволить "красиво жить", как в юбилейном году, заявили в Петросовете

Бюджет Петрозаводска в 2021 году лишится миллиардных вливаний, которые он получал по программе к 100-летию Карелии, поэтому власти должны отказаться от "излишеств".

Об этом заявила на сегодняшнем заседании Петросовета депутат Галина Васильева при обсуждении проекта бюджета.

"Отказ от некоторых излишеств, которые позволяли нам красиво жить, когда работала программа к 100-летию республики Карелия. Например, каток с искусственным льдом и прочие подобные штучки. Я думаю, что от таких вещей нужно где-то отказываться, и серьезно об этом думать, потому что у нас есть проблемы. Возьми любую сферу, проблем очень много", - сказала Васильева. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".