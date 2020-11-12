Петрозаводск готов к первым снегопадам, доложили Мирошник

Главе Петрозаводска Ирине Мирошник доложили о готовности к содержанию дорог и тротуаров в зимний период.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник накануне провела межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в администрации.

Компания "ТехРент", которая занимается содержанием улично-дорожной сети Петрозаводска, доложила о готовности к зиме.

Как пояснил представитель организации, уже сделан запас противогололёдного материала в необходимом объёме на весь зимний период. Также подрядчик сообщил о готовности дорожной техники и о пополнении парка новыми специализированными машинами.





Глава карельской столицы Ирина Мирошник указала компании "ТехРент" на необходимость быть готовой к внештатным ситуациям, например, обильному выпадению осадков в краткосрочный период. На этот случай у компании должны быть подготовлены договоры на привлечение дополнительных сил, в том числе, техники со стороны. Выпадение обильных осадков не должно стать для подрядчика неожиданностью, отметила Мирошник.



