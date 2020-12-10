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Петрозаводск почтил память бойцов, погибших в Чечне (ФОТО)

Новости. Общество
14:22, 11 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Сегодня отмечается 26 лет с начала боевых действий на Северном Кавказе: в Петрозаводске состоялась акция памяти павших.

11 декабря, в пятницу, у мемориала "Колокол Скорби" в Петрозаводске состоялась памятная акция. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы. Мероприятие было посвящено  26-летию начала боевых действий на Северном Кавказе.

Петрозаводчане возложили цветы к памятнику сынам Карелии, погибшим в Чечне, и почтили их память минутой молчания.

Акция у "Колокола Скорби" объединяет участников боевых действий, родственников жертв Чеченской войны, представителей органов власти, ветеранских и патриотических организаций, Совета матерей погибших военнослужащих Петрозаводска, фонда "Эстафета поколений", регионального и местного отделений Всероссийского общественного движения "Юнармия".

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