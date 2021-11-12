Петрозаводск попал в число неблагополучных городов по уровню бедности и закредитованности населения

В карельской столице доходы ниже величины прожиточного минимума имеют 15.7% населения, что превышает среднероссийский уровень бедности.

Это следует из исследования уровня качества жизни в регионах России, проведенного федеральной государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

По каждому ключевому показателю городам присваивался балл от 0 до 100, где 0 баллов — худшее значение, 100 баллов — лучшее значение.

Индекс Петрозаводска по направлению «Доходы и работа» составил всего 51.13 балла. В карельской столице доходы ниже величины прожиточного минимума имеют 15.7% населения, что превышает среднероссийский уровень бедности. Среднедушевые денежные доходы населения Петрозаводска скорректированные на индекс потребительских цен составили немногим более 30 тыс. рублей — меньше, чем по РФ. При этом уровень закредитованности жителей города превысил среднероссийский.

Индекс учитывает 250 показателей по 12 составляющим благополучия: жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность, развитие территорий и благоустройство, экология, безопасность, общество, работа и отдых, гражданские права. Для оценки использовались преимущественно данные статистики, и отчасти результаты опроса жителей городов.

В Петрозаводске по некоторым критериям показатели доходили до 70 баллов, но по ряду направлений столица Карелии оказалась на самом «дне».

Об этом читайте в статье «Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске».