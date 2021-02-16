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Петрозаводск попал в десятку популярных городов для женского туризма

Новости. Общество
17:40, 16 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Именно в столицу Карелии хотят приехать 8 марта российские женщины, отмечает сервис бронирования жилья.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU к Международному женскому дню определил, куда женщины больше всего отправляются в путешествия в марте. Рейтинг приурочен к 8 марта.

Более 50% женщин путешествуют в марте со своими супругами или любимым человеком. Ещё 17% дам отдыхают в компании подруг, 12,5% - с детьми. А одиноких женщин, путешествующих в марте, оказалось 12%.

Женщины чаще всего бронируют номера в отелях – 49% и квартиры в частном секторе – 39%. 10% домов арендуют компании и семьи.

Путешественницы тратят на жильё в среднем 17185.

Больше всего женщины отдыхают в марте в "городе счастья" - в Ялте – 22%. Ещё 15% путешественниц едут на побережье и в горы Сочи. На третьем месте по популярности для женского туризма – Санкт-Петербург – 13%.

Десятку городов для женского туризма также составили: Шерегеш (11%), Пятигорск (10%), Суздаль (8%), Казань (7%), Новосибирск (6%), Петрозаводск (5%), Тула (4%).

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Комментарии

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Никонор
2021-02-16 18:03:55
Пусть приезжают, понятно зачем,если одинокие! Ждём!!!
врунофф
2021-02-16 19:46:11
Никонор, не обольщайся. Разведенки в возрасте с прицепами типа агрекалчнутых подружек :)
театральный критик
2021-02-16 17:42:52
Европейские ценности не предусматривают сексизм
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