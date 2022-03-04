Петрозаводск попал в топ-10 городов для командировок

Сайт бронирования жилья рассказал, в какие города люди чаще всего ездят в командировки в 2022 году.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. QR-коды и прочие ковидные ограничения отменяют в городах страны.

Самыми популярными городами для командировок стали: Симферополь (17%), Санкт-Петербург (16%), Красноярск (7%), Краснодар (6%), Воронеж (6%), Челябинск (5%), Петрозаводск (5%), Омск (4%), Саратов (4%) и Сургут (3%).

Командировочные бронируют чаще отели — 70,90% и квартиры — 23,84%, реже дома — 4,64%.

По статистике TVIL.RU, жильё для командировок бронируют от 1 до 6 ночей и тратят от 950 рублей до 1,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в командировке в Челябинске, дороже — в Симферополе.

Список составлен на основании данных бронирований жилья в 2022 году.

Десять городов для командировок в 2022 году:

1.Симферополь — 1905 / 2 ночи *

2.Санкт-Петербург — 1383 / 4 ночи

3.Красноярск — 1613 / 6 ночей

4.Краснодар — 1563 / 3 ночи

5.Воронеж — 1728 / 1 ночь

6.Челябинск — 950 / 1 ночь

7.Петрозаводск — 3500 / 4 ночи

8.Омск — 1770 / 1 ночь

9.Саратов — 2500 / 1 ночь

10.Сургут — 2190 / 1 ночь