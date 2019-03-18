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Новости. Общество
07:25, 18 Марта 2019
фото: Pixabay.com

Петрозаводск стал лидером в рейтинге качества здравоохранения среди городов Северо-Запада

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Столица Карелии попала в число городов с лучшим медицинским обслуживанием.

Рейтинг по итогам 2018 года подготовлен экспертами Финансового университета при правительстве РФ на основании целого ряда показателей: от мнения жителей о качестве медицины в их родном городе до средней продолжительности жизни в этом населенном пункте, пишет "Vologda-poisk.ru".

В список включено 78 российских городов с населением свыше 250 тыс. человек. В ТОП5 попали Москва (100 баллов), Санкт-Петербург (91 балл), Сургут (87 баллов), Балашиха и Тюмень.
Петрозаводск стал лидером на Северо-Западе, набрав 73 балла. Следом за столице Карелии идет Архангельск (66 баллов), затем Мурманск (46 баллов), Киров (45 баллов) и Вологда (39 баллов).

Пятерка аутсайдеров представлена городами Воронеж (16 баллов), Омск (9 баллов), Симферополь (5 баллов), Севастополь (3 балла), а на самом видном месте этой "доски непочета" красуется столица Бурятии Улан-Уде, чьи достижения в сфере народного здравоохранения оценены более чем красноречивой цифрой 0 (ноль целых ноль десятых).

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Комментарии

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zanoza
2019-03-18 10:36:17
У нас качество медицины хорошее? Это где же такое качество предоставляют? В поликлиниках очереди, по времени не принимают,к специалистам не попасть, а с качеством всё в порядке! Кого хотят обмануть? Видимо себя!
Гость
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