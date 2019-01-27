Петрозаводск убирает более 30 единиц техники

Работы ведутся в разных районах карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик продолжает убирать снег с улиц Петрозаводска в круглосуточном режиме. Задействованы 32 единицы техники.

Ночью снег вывозили с улицы Гоголя. Следующей ночью компани снег будут вывозить с улицы Гололя и с улицы Шотмана.

"Шнекороторная машина сейчас работает в Первомайском районе. Комбинированные дорожные машины подсыпают дороги после оплужки и оплуживают местные дороги, широкие квартальные проезды, а также дороги частного сектора. Тракторные щетки убирают остановочные карманы, квартальные проезды, тротуары. Бригады ручной уборки сосредоточены на пешеходных переходах и остановках", – сообщила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.