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Новости. Экономика
11:01, 23 Августа 2018

Петрозаводская автошкола "Престиж" дарит множество подарков

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Начинается большая раздача подарков для тех, кто запишется в автошколу в сентябре.

В рамках акции "Хочу все знать" автошкола готова отдать десятки разнообразнных призов. Подарки приготовили автошкола и ее партнеры: пиццерия "Тик-тайм", MacaronCafe, магазины "Папирус" и "Суши-клаб", а также фабрика "Эмилия".

Итак, сама автошкола выставляет 35 сертификатов для оплаты обучения (5 - на 5000 руб., 10 - на 3000 руб. и 20 - на 1000 руб.). Если вы планируете при учебе в автошколе израсходовать на обучение, к примеру, 20 тысяч рублей, то благодаря подарку вы потратите всего 19, или 17, или даже всего 15 тысяч - а это очень приятно.

Любимая петрозаводчанами пиццерия "Тик-Тайм" предоставила на конкурс 8 сертификатов на пиццы. "Тик-Тайм" – удовольствие для всей семьи.

Давний партнер "Престижа" – MacaronCafe. Вот уже несколько лет автошкола заказывает торты и сладости именно там. Для акции "Хочу все знать" MacaronCafe предоставляет 10 сертификатов на свои воздушно-кремовые лакомства. Сотрудники автошколы с удовольствием съели бы их сами, но честно вручат участникам.

Как обычно, неповторимый и оригинальный, "Суши-клаб" дарит участникам 10 сертификатов на сладкие аниме-роллы, вкус которых не нужно описывать, надо их есть.

Серьезно подошел к подарочному марафону магазин канцелярских принадлежностей "Папирус", дав сразу 16 подарков. Это 8 подарочных карт на покупки по 500 рублей и 8 скидочных карт на 5%. Учитывая сентябрьский ажиотаж при покупке канцелярских товаров, это та самая ложка, которая дорога к обеду.

Очень симпатичный партнер – фабрика детского трикотажа "Эмилия". Ее мягкая и нежная продукция – полезный и нужный подарок. 8 футболок от "Эмилии" ждут новых владельцев, чтобы согреть их и защитить.

Для акции также приготовлены 6 красивых настольных геокарт (они украсят интерьер и могут быть использованы для обучения детей), 6 карт-паззлов, 2 прекрасных футбольных мяча, фирменные часы, глобус, школьный рюкзак, фирменные авторучки и многое-многое другое.

Чтобы получить подарок от автошколы "Престиж" или одного из партнеров акции "Хочу все знать", нужно с 1 по 30 сентября заключить договор на обучение в автошколе и в тот же день сделать первый взнос за обучение (бесплатную неделю и рассрочку никто не отменял) – 4 тыс. рублей.

Подробности акции и тарифного плана "Хочу все знать" можно уточнить в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, 18. Тел. 27-45-45.

На правах рекламы

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