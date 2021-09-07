Петрозаводская ТЭЦ начала отопительный сезон

В соответствии с приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии 7 сентября Петрозаводская ТЭЦ начала подготовку оборудования и тепловых сетей для включения отопления в жилых домах.

Петрозаводская ТЭЦ будет подавать тепло в многоквартирные дома поэтапно в соответствии с разработанной программой, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и переключить потребителей с временной теплотрассы на основную — новый 400-метровый участок магистральной тепловой сети на ул. Пограничной.

С 8 сентября будут подключены к отоплению дома на Древлянке, с 9 сентября — Привокзальный район (Перевалка), Пятый поселок, а с 13 сентября — Октябрьский, Первомайский районы, Центр, Сулажгора, Кукковка, Голиковка, Зарека.

Масштабный трехлетний проект по перекладке участка магистральной тепловой сети от Петрозаводской ТЭЦ до Павильона № 1 на ул. Пограничной стартовал в июне 2021 года. От работы этого участка зависит надежность горячего водоснабжения и отопления 656 домов в семи районах города: Сулажгоре, Октябрьском и Первомайском районах, Центре, Зареке, Голиковке и Кукковке. Замена участка тепловой сети также позволит обеспечить подключение новых потребителей и поддержать необходимый гидравлический режим.