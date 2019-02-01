В Петрозаводске появилась новая услуга, связанная с экспертизой недвижимости

Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости, рассказал директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов.

Не так давно в Петрозаводске на рынке появилась новая услуга, связанная с экспертизой недвижимости, осмотрами и обследованием домов, помещений перед покупкой или продажей, приёмкой квартир в новостройках, разработкой новых объектов.

"Экспертиза недвижимости - это очень перспективное направление в строительстве и архитектуре. К сожалению, в России оно сегодня не столь развито, как в Европе. Но это не значит, что в нашей стране нет спроса на эту услугу - обращения граждан есть. Человек покупает квадратные метры, смотрит, где расположен дом, какой вид из окна, но то, что "внутри", соответствует ли это нормам, без специальных знаний ему сложно определить", - пояснил директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов.

В чём конкретно заключается экспертиза недвижимости, читайте здесь.

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