Петрозаводские домристы стали лауреатами международного конкурса в Санкт-Петербурге

В городе на Неве прошел XVIII международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок».

Музыканты из Петрозаводска стали лауреатами XVIII международного детско-юношеского музыкального конкурса «Теремок», который проходил в Санкт-Петербурге, сообщили в паблике администрации карельской столицы.

Как рассказали в источнике, Петрозаводск представили учащиеся Детской музыкальной школы им. Г. Свиридова. К выступлению участников подготовили преподаватель Анна Соловьева и концертмейстер Елена Кутьина.

Ансамбль домристов «Родничок» стал лауреатом I степени, а исполнительница Василина Потахина – II степени. Ранее карельские участники прошли отборочный тур по видеозаписям.

Ежегодно конкурс собирает молодых вокалистов и исполнителей на народных инструментах в сольных и ансамблевых номинациях. В жюри – профессора ведущих творческих вузов, известные музыканты, заслуженные артисты и творческие деятели страны.