"Петрозаводский маньяк" получил летом два года строгого режима за кражу

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"Столице на Онего" стало известно о деле Антона Ипатова, за которое его можно было задержать до убийств двух девушек.
Житель Петрозаводска Антон Ипатов, обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек, признан виновным городским судом в совершении кражи. Как стало известно "Столице на Онего", обвинительный приговор Ипатову был вынесен минувшим летом – он получил два года строгого режима.
Это уголовное дело было возбуждено третьего сентября прошлого года, за две недели до трагедии, всколыхнувшей карельскую столицу. Но сотрудники полиции не задерживали рецидивиста, подозреваемого в краже.
Читайте подробнее в статье "Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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