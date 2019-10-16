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Новости. Криминал
17:27, 16 Октября 2019
фото: Столица на Онего

"Петрозаводский маньяк" получил летом два года строгого режима за кражу

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"Столице на Онего" стало известно о деле Антона Ипатова, за которое его можно было задержать до убийств двух девушек.

Житель Петрозаводска Антон Ипатов, обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек, признан виновным городским судом в совершении кражи. Как стало известно "Столице на Онего", обвинительный приговор Ипатову был вынесен минувшим летом – он получил два года строгого режима.

Это уголовное дело было возбуждено третьего сентября прошлого года, за две недели до трагедии, всколыхнувшей карельскую столицу. Но сотрудники полиции не задерживали рецидивиста, подозреваемого в краже.    

Читайте подробнее в статье "Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска".

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Комментарии

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Вася
2019-10-16 19:15:55
Одна опция доступна всегда — государственные каналы, где вам расскажут о том, какой Путин хороший, как тяжело пахать «рабу на галерах» и какой «Запад» прогнивший и плохой.
кир
2019-10-16 18:17:15
Вдогонку напишу , за что господь нас проклял. За убийство царской семьи, невиновных людей. Детей и прислуги, матери и отца. Это коллективная ответственность всего народа. Покаяния так и не было. До сих пор думают, что всё сойдет с рук. Не сойдёт.
Неравнодушный
2019-10-16 18:39:12
кир, согласен, сто лет уже кровью помечены. И не будет ни от кого нам доверия.
кир
2019-10-16 18:00:43
Родители, врачи, всю жизнь его выгораживали, начиная со школьных лет. Видимо, там не обходилось без связей, а может и денег, кто знает? Так что он продукт родителей и нашего общества. Общества вранья и взяток. А люди невинные гибнут. За что нас проклял господь?
zanoza
2019-10-16 17:37:51
Зато "экстремистов" задерживают замечательно :)
Гость
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"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска
"Столице на Онего" стали известны дела "петрозаводского маньяка", за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.
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