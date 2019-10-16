"Петрозаводский маньяк" получил летом два года строгого режима за кражу

"Столице на Онего" стало известно о деле Антона Ипатова, за которое его можно было задержать до убийств двух девушек.

Житель Петрозаводска Антон Ипатов, обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек, признан виновным городским судом в совершении кражи. Как стало известно "Столице на Онего", обвинительный приговор Ипатову был вынесен минувшим летом – он получил два года строгого режима.

Это уголовное дело было возбуждено третьего сентября прошлого года, за две недели до трагедии, всколыхнувшей карельскую столицу. Но сотрудники полиции не задерживали рецидивиста, подозреваемого в краже.

Читайте подробнее в статье "Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска".