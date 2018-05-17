Петрозаводский подросток может сесть на 7 лет за вымогательство 2,5 тысяч рублей и грабеж

В Петрозаводске перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый в вымогательстве и грабеже, сообщает СУСК Карелии.

По версии следствия, 17-летний обвиняемый совершил вымогательство в отношении своего несовершеннолетнего знакомого. Он потребовал от потерпевшего передать ему денежные средства в сумме 2,5 тысячи рублей, а когда тот отказался, обвиняемый избил его. Кроме того, обвиняемый открыто похитил у потерпевшего часы и мобильный телефон, причинив ущерб на сумму более 35 тысяч рублей.

В настоящее время по делу уже утверждено обвинительное заключение. По информации Следкома Карелии, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.