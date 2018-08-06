Петрозаводский приют просит спасти полтора десятка кошек

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Хозяйка попала в больницу, кошки оказались на улице.
Как сообщает Первый петрозаводский общественный приют, срочно нужно спасать 15 кошек в больничном городке поселка Матросы. Хозяйка в больнице, кошки на улице.
К сожалению, приют переполнен и не может принять к себе ни одну из них. Летом количество пристроенных кошек резко сократилось, свободных мест нет.
"Мы призываем всех кураторов, волонтеров и просто неравнодушных людей помочь - взять хотя бы одну из них на время, на передержку, - обращаются сотрудники приюта. - 15 кошек и котят ждут помощи от нас. Они не виноваты в людских проблемах!".
По всем вопросам можно обращаться по тел. 89004634276.
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