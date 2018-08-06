Петрозаводский приют просит спасти полтора десятка кошек

Хозяйка попала в больницу, кошки оказались на улице.

Как сообщает Первый петрозаводский общественный приют, срочно нужно спасать 15 кошек в больничном городке поселка Матросы. Хозяйка в больнице, кошки на улице.

К сожалению, приют переполнен и не может принять к себе ни одну из них. Летом количество пристроенных кошек резко сократилось, свободных мест нет.

"Мы призываем всех кураторов, волонтеров и просто неравнодушных людей помочь - взять хотя бы одну из них на время, на передержку, - обращаются сотрудники приюта. - 15 кошек и котят ждут помощи от нас. Они не виноваты в людских проблемах!".

По всем вопросам можно обращаться по тел. 89004634276.